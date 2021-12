Millionärsstudie: Singapur statt Schweiz

In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird es immer mehr und immer reichere Millionäre geben – und zwar sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern. Das errechnete die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte auf Grundlage einer Erhebung in 25 Staaten.Demnach verdoppelt sich die Anzahl der Dollar-Millionäre in den Schwellenländern in den kommenden zehn Jahren auf 10 Millionen. In den Industrieländern steigt die Anzahl der sehr Vermögenden bis 2020 sogar um zwei Drittel auf 55,5 Millionen an.Verdoppeln wird sich auch das Vermögen der reichen Familien: Aus den 92 Billionen US-Dollar, die alle Millionärshaushalte weltweit derzeit besitzen, werden 202 Billionen Dollar. Die meisten Dollar-Millionäre werden dabei nach wie vor in den USA leben. Das Gesamtvermögen der amerikanischen Reichen, das derzeit auf 39 Billionen Dollar beziffert wird, klettert laut der Deloitte-Prognose auf 87 Billionen Dollar im Jahr 2020.Kalifornien als der Bundesstaat der Schönen und Reichen wird auch in Zukunft seinem Ruf gerecht bleiben. Die meisten Millionärshaushalte werden in Hollywood & Co. ansässig sein. Die höchste Millionärsdichte sagen die Forscher hingegen New Jersey voraus. Zweitplatziertes Land bleibt Japan, dessen Millionäre bis 2020 ihr Vermögen von 10 auf rund 19 Billionen Dollar werden steigern können. Deutschland, das derzeit fünftreichstes Land ist, steigt auf den dritten Rang auf. Dabei werden die deutschen Millionäre 2020 doppelt so reich sein wie jetzt. Auch China, deren Millionäre bis zum Jahr 2020 voraussichtlich rund 3,6 Billionen Dollar anhäufen dürften, sowie Südkorea werden zu den Top-Ten der reichsten Staaten der Welt gehören.Die reichsten Reichen wird man hingegen in Singapur finden: Das Land löst laut Deloitte-Hochrechnung bereits 2015 die Schweiz als das Land mit dem höchsten Durchschnittsvermögen der Millionäre ab.