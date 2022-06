BU-Policen für Beamte Neues Rating verschafft Durchblick im DU-Dschungel

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Dienstunfähigkeitsklausel im Test

Die Dienstunfähigkeitsklausel sticht für Andreas Ludwig unter allen Details in den Regelwerken der Berufsunfähigkeitsversicherungen ganz besonders hervor. Denn sie ist äußerst komplex und marktweit sehr unterschiedlich ausgestaltet, erklärt der Bereichsleiter Rating & Analyse bei Morgen & Morgen (M&M).

Andreas Ludwig

Die Klausel lehnt sich an das spezielle Recht der Beamten an, die besonderen Rechten und Pflichten unterliegen. Im Falle einer Berufsunfähigkeit beziehungsweise einer Dienstunfähigkeit prüft der Dienstherr, ob und in welchem Umfang die betroffene Person ihre Dienstpflicht weiterhin erfüllen kann.

Unabhängig vom Ergebnis dieser Prüfung des Dienstherrn darf der Versicherer dies auch selbst untersuchen lassen. Doch: „Eine zeitgemäße Klausel sollte das Ziel haben, eine erneute Erstprüfung zu vermeiden. Darauf legen wir im Rating höchsten Wert,“ erklärt M&M-Studienleiter Ludwig.

Dieser Verzicht auf sein eigenes Prüfrecht gilt als „echte DU-Klausel“. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Status, in dem sich der Kunde befindet: Beamte auf Widerruf oder Probe können ohne Versorgungsansprüche entlassen werden. Und in den ersten Jahren als Beamte auf Lebenszeit ist der Versorgungsanspruch begrenzt.

Um Kunden und Vermittlern mehr Durchblick im DU-Dschungel zu bieten, hat Ludwigs Analystenteam jetzt auch die Dienstunfähigkeitsklauseln der BU-Versicherer für ein ein Rating im Detail analysiert. Bewertet haben sie dabei jeweils nur die Qualität derjenigen Vertragsbedingungen, auf die der Versicherte einen Rechtsanspruch hat.

Die Preise der Policen spielen bei den M&M-Ratings hingegen keine Rolle. Die Prämienhöhe müsse der Versicherungsvermittler hinzuziehen, um seinen Kunden individuell und bedarfsorientiert zu beraten. Klar sei laut Ludwig, dass eine höhere Bedingungsqualität in der Regel mit höheren Prämien einhergeht.