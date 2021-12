Multi-Asset-Fonds im Ranking Die 40 besten alternativen Mischfonds nach Sharpe Ratio

In der aktuellen Analyse „Multi Asset 2016“ hat Absolut Research die Performance von mehr als 2.220 traditionellen und alternativen Misch- und Multi-Asset-Fonds untersucht. Die Portfolios für unterschiedliche Anlageklassen und Strategien wurden dazu hinsichtlich ihrer Sharpe Ratio bewertet. Diese Kennzahl misst die Überrendite einer Geldanlage pro Risikoeinheit.

Performance nicht zufriedenstellend

In dem Dreijahreszeitraum zwischen Juli 2013 und Juni 2016 konnten Multi-Asset-Fonds im Aggregat, gemessen an den entsprechenden Absolut Research Active Manager Benchmarks, nicht überzeugen. In puncto Rendite gelang es keiner Kategorie ein globales Anleihenportfolio, gemessen am Barclays Global Aggregate TR Index (+4,8 Prozent pro Jahr), zu übertreffen. Gleiches gilt im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten. Der MSCI World All Country IMI Index in Lokalwährung, erzielte eine Rendite von 8,2 Prozent pro Jahr.

Balanced-Fonds, also Fonds, die sowohl auf Aktien als auch auf Anleihen setzen, schnitten insgesamt am besten ab, was angesichts der allgemeinen Aktien- und Anleihenmarktperformance wenig überrascht.

Auf der Risikoseite waren die maximalen Verluste zwar niedriger als am Aktienmarkt, jedoch durchweg höher als an den Anleihenmärkten.

Rendite und Maximum Drawdown von Multi-Asset-Fonds im Vergleich (Jul. 2013 – Jun. 2016)

Quelle: Absolut Research GmbH, Indexanbieter

Berücksichtigt werden sollte, dass es innerhalb des Analysezeitraums zu massiven Interventionen an den Anleihenmärkten kam. Angesichts der mittlerweile fast flächendeckenden Nullverzinsung ist der große historische Renditefaktor traditioneller Anleihen und Balanced-Portfolios, nämlich die kontinuierlich gesunkenen Zinsen, nicht mehr im gleichen Umfang vorhanden wie früher. Daher sind alternative Multi-Asset-Strategien eine interessante Option.