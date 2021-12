Muzinich & Co. holt Portfoliomanager für Emerging Markets

Der Anleihemanager Muzinich & Co. hat einen neuen Portfoliomanager für die Emerging Markets. Ab sofort wird Warren Hyland für die Analyse von Schwellenmarkt-Unternehmensanleihen und alle diese betreffenden Portfolioentscheidungen verantwortlich sein. Er sitzt in London.Hyland kommt von der englischen Investmentgesellschaft Schroders. Dort war er ebenfalls als Portfoliomanager für hochverzinsliche Anleihen und Emerging-Markets-Anleihen verantwortlich.Muzinich & Co. ist eine amerikanische Investmentgesellschaft. George Muzinich gründete das Unternehmen 1988 in New York. Mit Niederlassungen in London, Paris, New York und Köln ist Muzinich & Co. auf Unternehmensanleihen spezialisiert. 65 Mitarbeiter verwalten ein Vermögen von rund 22 Milliarden US-Dollar.