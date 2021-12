Dominikus Wagner „Warren Buffett ist kein Value-Investor“

DAS INVESTMENT: Herr Wagner, in all der Diskussion, ob aktive Fonds aufgrund ihrer Performance und den Kosten noch eine Daseinsberichtigung haben, stellen Sie den Aktienfonds Wagner & Florack PIC der breiteren Öffentlichkeit vor. Was können Sie, was andere nicht können?

Dominikus Wagner: Ich möchte nicht beurteilen, was andere nicht können. Ich kann nur sagen, was wir machen und können. Wir sind unternehmerisch denkende Langfrist-Investoren. Das heißt, wir denken unternehmerisch und wir investieren unternehmerisch. Das unterscheidet uns von passiven Produkten, aber sicherlich auch von vielen aktiven Fonds. Mit einer unternehmerischen Sichtweise zu investieren erzeugt langfristigen Mehrwert. Und wir haben im Team bei uns eine sehr gute Kombination aus einem hohen unternehmerischen Verständnis für Geschäftsmodelle und Funktionsweisen von Unternehmen einerseits und einem theoretischen Analysewissen andererseits.

Regulativ getrieben sind Sie also nicht?

Wagner: Nein, definitiv nicht. Den Fonds haben wir vor sieben Jahren in einer anderen Situation aufgelegt. Wir hatten dort Gelder einiger weniger Kunden gebündelt mit einer etwas anderen Anlagephilosophie als jetzt. Seit Juni 2016 managen wir den Fonds mit der jetzigen Philosophie, dem jetzigen Investmentprozess und in der aktuellen Personenkonstellation. Also haben wir nun einen knapp dreijährigen Track Record auf dieser Basis. Und dieser ist sehr ansehnlich, so dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, den Fonds bekannter zu machen.

Unternehmerisches Investieren hört sich stark nach Investorenlegende Warren Buffett an. Warum sollten Anleger ihr Geld in Ihren Aktienfonds und nicht in die Aktie von Buffetts Beteiligungsunternehmen Berkshire Hathaway investieren?