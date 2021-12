Näher an Instis in Deutschland Spängler IQUAM Invest eröffnet Büro in Frankfurt am Main

Der österreichische Asset Manager Spängler IQAM Invest hat sich nun auch in Deutschland niedergelassen. Anfang des Jahres bezog die Fondsgesellschaft ein Büro in der „Frankfurter Welle“. Damit wollen die Österreicher näher an ihren institutionellen Kunden in Deutschland dran sein. Ilona Wächter, Chefin der Betreuung institutioneller Kunden in Deutschland, leitet das Büro.Seit 2007 steigerte die Firma das von ihr verwaltete Vermögen von 4,1 auf über 6 Milliarden Euro. Hervorgegangen ist sie vor einigen Jahren aus dem Bankhaus Spängler und der auf einen quantitativen Ansatz spezialisierten Firma IQAM. Die 50 Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten von Salzburg, Wien und nun Frankfurt aus.