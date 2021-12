Neuaufteilung der Verantwortung bei Ökoworld

Michael Wedekind wird Geschäftsführer für den Vertrieb bei Ökoworld . Seit dem 15. April verantwortet er den Einzelkundenvertrieb zusammen mit den Vertriebsdirektoren Mauro Nieswandt und Dieter Wawrzinek. Institutionelle Anleger werden zukünftig von Ökoworld-Geschäftsführer Ralph Prudent und Vertriebsdirektor Andreas Falkner betreut. Marcus Langer verantwortet in Zukunft das Lebensversicherungsgeschäft.Wedekind arbeitet seit 2010 in verschiedenen leitenden Funktionen bei der Tochtergesellschaft von Versiko (WKN: 540868). Zuvor war er bei Deloitte, L’Oreal und HSBC Trinkaus tätig. In seiner neuen Position berichtet er direkt an Firmengründer Alfred Platow