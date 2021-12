Neue Fondsmanagerin für Aquila Capital

Aquila Capital erweitert sein Fondsmanager-Team um eine Expertin für alternative Investments. Dorothee Goerz (36) wird als Senior Fondsmanagerin von London aus eine neue alternative Aktienstrategie verantworten. Im Herbst soll diese dann an den Start gehen.Goerz verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung an den europäischen Finanzmärkten. Ihr Schwerpunkt liegt bei Value- und Event-Driven-Ansätzen. Goerz wechselt von dem Hedgefonds-Berater Aremus Partners zu Aquila Capital. Zuvor war sie bei verschiedenen Hedgefondsanbietern in London und der Schweiz tätig.Aquila Capital ist eine unabhängige Investmentgesellschaft und Teil der eigentümergeführten Aquila Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg. Weltweit verwaltet die Gruppe ein Vermögen von 7,5 Milliarden Euro.