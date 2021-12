Ruven Simon, neuer Leiter bAV-Partnervertrieb bei WWK.

Ruven Simon (34) verantwortet ab sofort als Leiter Partnervertrieb die Entwicklung und den Ausbau der vertrieblichen Geschäftsbeziehungen der WWK im Geschäftsfeld betriebliche Altersversorgung (bAV). Dabei arbeitet er eng mit den Vertriebsdirektionen Deutschland und der Sonderdirektion im Segment der unabhängigen Vermittler zusammen. Simon folgt auf Bernd Steinhart, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.



Simon soll im bAV-Spezialgeschäft Vertriebsdirektoren, Maklerbetreuer und Berater vor Ort in Firmengesprächen, sowie bei der Einrichtung von Versorgungswerken und Umsetzung von Vertriebsideen unterstützen. Er berichtet an Thomas Heß, Organisationsdirektor Partnervertrieb und Marketingchef der WWK.



Simon arbeitet seit 17 Jahren bei der WWK. Seine Karriere startete er 2004 als Auszubildender in der WWK Zentraldirektion. 2007 wechselte er als Maklerbetreuer in den Partnervertrieb der WWK. Zuletzt hatte er die Position als Regionaldirektor in der Vertriebsdirektion Bayern inne.