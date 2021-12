Neuer Mann überwacht Finanzen der Allianz-Einheiten

GPC koordiniert die strategische Geschäftsplanung und überwacht die Finanzentwicklung der Allianz Einheiten weltweit. Kamesh Goyal wird an Oliver Bäte, Vorstandsmitglied der Allianz SE, berichten. Er tritt die Nachfolge von Thomas Naumann an, der ab 1. Januar 2012 die Funktion des Finanzchefs von Allianz Asset Management übernimmt.Goyal ist derzeit Geschäftsführer der Region Allianz Asia-Pacific. Zuvor war er in gleicher Funktion bei der indischen Gesellschaft Bajaj Allianz sowie für die Region Naher Osten und Nordafrika tätig.Ein Nachfolger für Kamesh Goyal als Geschäftsführer von Asia-Pacific steht noch nicht fest.