Neuer Vertriebschef für BNY Mellon

Der Finanzdienstleister BNY Mellon ernennt in seinem Investmentgeschäft Peter Paul Pardi zum Leiter des weltweiten Vertriebs. In dieser Funktion soll er Strategien für Vertrieb, Marketing und Kundenservice entwickeln und umsetzen. Er wird in London arbeiten und an Geschäftsführer Curtis Arledge und Präsident Mitchell Harris berichten.Pardi arbeitet seit über 20 Jahren in der Branche. Zuletzt war er verantwortlicher Direktor und Leiter für globale Investments bei der Private-Equity-Firma Arcapita. Frühere Stationen waren Pimco, Lehman Brothers Investment Management und Barclays Global Investors.