Nordcapital speckt ab

Die Erck Rickmers gehörende Emissionsgesellschaft Nordcapital dünnt Vertrieb und Marketing massiv aus. Schuld sei in erster Linie das schwierige Marktumfeld, teilte das Emissionshaus heute mit. Man sehe große Schwierigkeiten darin, im Moment neue Fonds auf den Markt zu bringen. Demzufolge werde diese Abteilung verkleinert.Stattdessen baut das Unternehmen das Fondsmanagement aus. Auch geschlossene Publikumsfonds legt Nordcapital in vorerst nicht mehr auf. Diesem Investment widme man sich erst wieder, wenn der Markt sich beruhigt habe.Einige Mitarbeiter müssen im Zuge dieser Maßnahme das Unternehmen verlassen, viele sollen andere Aufgaben bei Nordcapital übernehmen.Die Rickmers-Brüder Bertram und Erck gründeten Nordcapital im Jahr 1992. Nach internen Streitigkeiten verkaufte Bertram Rickmers 1996 seine Firmen-Anteile an seinen jüngeren Bruder. Der führt das Unternehmen bis heute weiter.