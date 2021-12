November-Zahlen von Lipper So viel haben Aktien-, Renten- und Mischfonds eingesammelt

Im Gegensatz zu den langfristig orientierten Investmentfonds verzeichnete das Segment der Geldmartprodukte im November deutliche Mittelabflüsse (-10,6 Milliarden Euro). Diese wurden massgeblich von den Abflüssen aus klassischen Geldmarktfonds (-11,1 Milliarden Euro) bestimmt, während geldmarktnahe Fonds Mittelzuflüsse in Höhe von 0,5 Milliarden Euro verzeichneten. Die starken Schwankungen bei den Mittelbewegungen in Geldmarktfonds zeigen, das die europäischen Investoren diese Produkte sehr aktiv nutzen, um ihre Meinung zu der Entwicklung einzelner Währungen umzusetzen.Über alle Fondsarten hinweg konnte sich die europäische Fondsindustrie somit, trotz der Mittelabflüsse im Geldmarktsegment, über Mittelzuflüsse in Höhe von 11,0 Milliarden Euro freuen.