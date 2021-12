Redaktion 21.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Passantenzählung von Jones Lang Lasalle Kölner Schildergasse ist die meistbesuchte Einkaufsstraße

Die Kölner Schildergasse ist mit bis zu 16.835 Passanten in der Stunde die meistbesuchte Einkaufsstraße des Jahres 2016. Damit hat sich die Konsummeile den Titel zurückgeholt, den sie im vergangenen Jahr an die Kaufingerstraße in München verloren hatte. Dies ist das Ergebnis der Passantenfrequenz-Zählung des Immobilienberatungsunternehmens Jones Lang Lasalle (JLL).