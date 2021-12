Personal NN IP ernennt Deutschland-Chefin

Die Fondsgesellschaft NN Investment Partners (NN IP) macht Anja Nieberding zur Deutschland-Chefin. Sie startet am 1. Juni 2019 und ist für Wachstum und Weiterentwicklung von Aktivitäten und Kundenbasis inklusive der Geschäftsbeziehung mit Finanzberatern in Deutschland verantwortlich.

Nieberding berichtet an Hester Borrie, die im Vorstand für Kundenangelegenheiten zuständig ist, und arbeitet in Frankfurt. Sie besitzt 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und kommt von Vontobel Asset Management, wo sie in den vergangenen sechs Jahren Managementfunktionen in verschiedenen Geschäftsfeldern innehatte. Zuletzt war sie für den Vertrieb der quantitativen Investment-Boutique Vescore zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei Vontobel arbeitete Nieberding zehn Jahre bei Goldman Sachs Asset Management. Sie besitzt einen Master-Abschluss in Mathematik der Technischen Universität München.