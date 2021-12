Petercam mit Rentenfonds für die gute Sache

frei

teilweise frei

nicht frei

nicht frei, autoritär

Transparenz und Demokratie

Gesundheit und Vermögensverteilung

Bildung

Umwelt(schutz)

Wirtschaft

Mindestens 40 Prozent in die besten 25 Prozent der Länder

Maximal 50 Prozent in das zweite und dritte Viertel der Länder

Maximal 10 Prozent in das letzte Viertel der Länder

Der Rentenfonds Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable (WKN: A1T68H) ist ab sofort in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Es ist der dritte Nachhaltigkeitsfonds der belgischen Fondsgesellschaft Petercam.Der neue Fonds enthält Staatsanleihen aus den Schwellenländern und jenen Staaten, die mal welche werden wollen (Frontier Markets). Hinzu kommt eine Nachhaltigkeitskomponente. Nach der Devise, dass nur demokratische Staaten starke Staaten sein können. Die 70 Länder aus dem Anlageuniversum sortiert das Management deshalb in vier Kategorien:Die letzte Gruppe ist aus dem investierbaren Anlageuniversum komplett ausgeschlossen.Alle Indikatoren werden derzeit fünf Gruppen zugeordnet:Alle Länder werden nach dem Ergebnis der Analyse in vier Gruppen eingeteilt, die für den Investmentprozess von Bedeutung sind.Das Portfoliomanagement darf nur wie folgt investieren: