Pictet mit neuem Wandelanleihen-Fonds

Der PF (LUX) – Convertible Bonds (ISIN: LU0366535077) ist der erste Publikumsfonds für Wandelanleihen, der von dem JABCAP-Chef Philippe Jabre verwaltet wird. Der Manager wird sich laut Pictet auf Großunternehmen konzentrieren, die in wichtigen und liquiden Märkten weltweit tätig sind. Dabei sollen rund 40 Prozent des Fondsvermögens in Nordamerika, 40 Prozent in Europa und 20 Prozent in weiteren Ländern investiert werden.Der Fonds ist bisher neben Deutschland auch in Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien und Großbritannien zum Vertrieb zugelassen.