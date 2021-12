Planned Parenthood Soros-Sohn spendet eine Million Dollar für liberale Abtreibungspolitik

Jonathan Soros, ein Sohn des Milliardärs George Soros, hat im Februar eine Million US-Dollar an den politischen Arm von Planned Parenthood Federation of America gespendet. Das berichtet die katholische Website Kath.net. Planned Parenthood ist eine Non-Profit-Organisation, die in über 700 Kliniken in den USA medizinische Dienste in den Bereichen Gynäkologie und Familienplanung - darunter auch Schwangerschaftsabbrüche - anbietet. Der politische Arm der Organisation unterstützt die Kandidatur der demokratischen Bewerberin Hillary Clinton für die Wahl zum US-Präsidenten, da sie sich für eine liberale Antreibungspolitik einsetzt.

Jonathan Soros ist nicht der einzige Planned Parenthood-Unterstützer in seiner Familie. Auch seine Schwester Andrea Soros Colombel hat im Januar 250.000 Dollar für Planned Parenthood Votes gespendet.