Die Corona-Pandemie treibt die Staatsschulden in die Höhe. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht die Regierungen in einem fiskalpolitischen „Whatever it takes“-Modus und erwartet in der neuen Ausgabe seines Fiscal Monitors einen bespiellosen Anstieg der globalen staatlichen Schulden auf 100 Prozent des BIP.

Das bedeutet, dass die Staatsschulden der gesamten globalen Wirtschaftsleistung eines Jahres entsprechen. Besonders drastisch sieht es bei den großen Wirtschaftsnationen (G7) aus: Die öffentlichen Schulden werden im laufenden Jahr von knapp 120 auf über 140 Prozent des BIP steigen.

Abb. 1: Staatsschulden G7-Länder

Quelle: IWF

In diesem Jahr ist die konjunkturelle Lage so fragil, dass umfassende fiskalpolitische Unterstützung unverzichtbar ist. Die Corona-Pandemie ließe sich sonst wirtschaftlich kaum geordnet überstehen. Der IWF betont zudem, dass die konjunkturstützenden Maßnahmen nicht zu früh zurückgefahren werden dürfen. Er weist aber auch daraufhin, dass es mittel- und langfristig einen Zielkonflikt zwischen Unterstützung und Finanzstabilität gibt. Mit anderen Worten: Langfristig drohen die aufgetürmten Schuldenberge zum Problem zu werden.