Pools & Finance: Neues Branchentreffen in Darmstadt

Nach einem anstrengenden Tag klang dann der Messetag mit der Abendveranstaltung Pool Night aus. Ohne genaue Zahlen nennen zu können, gingen die Veranstalter in der Pressekonferenz von zirka 3.000 Messebesuchern aus. Diese konnten einen Tag lang das Angebot von 54 Workshops nutzen oder an den Ausstellerständen Gedanken austauschen. Höhepunkte waren die Hauptredner Dirk Müller, auch bekannt als Mister Dax, und Wolfgang Clement, früherer Finanz- und Wirtschaftsminister Deutschlands.

Nach 22 Jahren war vergangenes Jahr Schluss mit dem BCA-Messekongress. Nachfolger ist der neue Pool & Finance-Kongress in Darmstadt. Der Maklerpool BCA hatte sich mit seinen Wettbewerbern Jung, DMS & Cie., Fondskonzept, Blau Direkt und dem Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland zusammengetan. In der Pressekonferenz äußerten sich die Partner sehr positiv über die Zusammenarbeit, auch wenn man in einzelnen Punkten der Organisation durchaus unterschiedlicher Meinung gewesen sei.