Bloomberg 05.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Private-Equity-Gesellschaft Pensionsfonds setzen auf Technologie-Firmen

In einem extremen Niedrigzinsumfeld sehen die beiden größten dänischen Pensionsfonds in direkten Beteiligungen an Technologieunternehmen eine Chance auf Rendite. Dafür wollen die beiden ihre Zusammenarbeit verstärken und eine Private-Equity-Gesellschaft mit Anlagegeldern speisen.