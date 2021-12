Rechtsanwalt Norman Wirth bekräftigt „34f-Lizenz für Versicherungsvermittler nicht erforderlich“

Versicherungsvermittler werden in absehbarer Zeit keine Erlaubnis nach Paragraf 34f Gewerbeordnung benötigen, ist sich Norman Wirth sicher. Der Rechtsanwalt und Vorstand des Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW) hat sich in einer ausführlichen Stellungnahme noch einmal in die Diskussion eingeklinkt, die ursprünglich Werner Barth von der Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler (VSAV) angestoßen hatte.

Der VSAV-Vorstand hatte angeregt, dass sich auch Versicherungsvermittler eine Lizenz zur Vermittlung von Finanzanlagen besorgen sollten. Denn möglicherweise könnten Fondspolicen, die aktuell zu den Versicherungsprodukten zählen, in Zukunft einmal vom Gesetzgeber zu Kapitalmarktanlagen umdeklariert werden. Dann wäre für ihre Vermittlung eine entsprechende Lizenz vonnöten.

Der AfW hatte auf die VSAV-Bedenken hin Stellung bezogen: Weder auf deutscher noch auf europäischer Ebene sei aktuell geplant, etwas an der Zuordnung von Versicherungsprodukten zu ändern. Woraufhin vom VSAV wiederum eine ausführliche Antwort kam: Die zukünftige Rechtslage in Bezug auf Fondspolicen sei keineswegs so eindeutig, wie vom AfW dargestellt, argumentierte darin Barth. Als Beleg führte der VSAV-Vorstand eine Analyse zu unterschiedlichen Urteilen des Bundesgerichtshofs (BGH) von Rechtsanwalt Oliver Renner ins Feld. Diese legt nahe, dass auch das oberste deutsche Gericht Fondspolicen eher auf der Seite der Kapitalanlagen sieht (DAS INVESTMENT berichtete).

Das wiederum möchte Norman Wirth offenbar so nicht stehen lassen und hat jetzt noch einmal auf die VSAV-These reagiert. Wirth beruft sich in der neuerlichen Stellungnahme ebenfalls auf mehrere Gerichtsurteile.

Stellungnahme von Norman Wirth