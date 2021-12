Axel Kleinlein: Der Verbraucherschützer kritisiert „besonders lange Lebenserwartungen“ bei der Riester-Rente. „Man muss schon sehr alt werden, bis man tatsächlich in den Genuss dessen kommt, was der GDV als Geschenk bezeichnet . Es sei denn, man arbeitet in der Versicherungswirtschaft und schöpft die Kosten sofort ab.“