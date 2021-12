Redaktion 23.03.2015 Lesedauer: 1 Minute

Risiken im Börsenhoch Auf diese vier Zahlen müssen Börsianer jetzt achten

An der Börse herrscht Hochstimmung - wäre da nicht die bevorstehende Zinserhöhung in den USA. Der Zinsschritt, den die Zentralbank Fed in dieser Woche erneut in Aussicht stellte, könnte die Kurse drücken. Dabei achtet die Fed vor allem auf vier Kennzahlen.