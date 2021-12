Risiko, Regulierung, Retail Banking: Impressionen von der 16. Euro Finance Week

500 Sprecher - darunter auch Michel Barnier, Mario Draghi, Jürgen Fitschen und Elke König - folgten der Einladung der Maleki Group zur 16. Euro Finance Week. Die fünftägige Veranstaltungsreihe, die rund 40 Fachveranstaltungen mit 100 Diskussionsrunden umfasste, drehte sich um Themen wie Retail Banking, Risikomanagement und Banken-IT. Den Schwerpunkt bildete auch in diesem Jahr die Integration und Regulierung der europäischen Finanz- und Versicherungsmärkte.Auch DAS INVESTMENT war dabei: Bei der Private Banking und Wealth Management Konferenz am 21. November moderierte Malte Dreher die Diskussionsrunde zum Thema „Wachstumsstrategien im regulierten Umfeld“. Neben dem Chefredakteur von DAS INVESTMENT nahmen Top-Manager von der Deutschen Bank, UBS, Bethmann Bank und DZ Privatbank am Gruppengespräch teil.DAS INVESTMENT.com präsentiert die Höhepunkte der Veranstaltung in einer Bildstrecke. Die Fotos wurden uns freundlicherweise von dem Veranstalter Maleki Group zur Verfügung gestellt.