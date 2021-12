Rohstoffexpertin Ute Speidel: „Weizen ist nicht knapp“

DER FONDS

Herr Scholz, wenn ich Ihnen zu schnell rede, bremsen Sie mich oder fahren mir ins Wort.Klar, kein Problem.Und Ute Speidel beginnt zu reden. Wirklich schnell. Das Gespräch kommt auf Weizen, das Exportverbot in Russland, die überfluteten Weizenfelder in Pakistan, und auf Rohstoffspekulanten, die deshalb auf steigende Weizenpreise wetten.Haben Sie auch ein paar Säcke Weizen geordert?Nein, an so etwas beteilige ich mich nicht.Aber der Weizen verbrennt doch und wird dadurch knapp.Weizen ist nicht knapp, die Lager sind noch immer gut gefüllt. Es ist wie vor zwei Jahren, als durch eine Dürre die australischen Weizenexporte zusammenbrachen. Schon war der Klimawandel überall, und Weizen wurde angeblich immer knapper. Mittlerweile hat sich der australische Export längst wieder normalisiert und die US-Ernte ist auf Rekordniveau. Immer wieder wird argumentiert, dass Agrarrohstoffe im Vergleich zu anderen Rohstoffen Nachholpotenzial hätten. Es gibt aber keinen Grund für eine gleichgerichtete Entwicklung aller Rohstoffpreise.