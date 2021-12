Roundtable Sachwert-Investments „Investoren verstehen das Thema AIF nicht richtig“

DAS INVESTMENT: Herr Neidhart, Sie bestücken Zweitmarktportfolios mit Produkten aus der alten Welt der geschlossenen Fonds. Steigt hier die Nachfrage von semiprofessionellen und professionellen Investoren?

Jörg Neidhart, Secundus Advisory

Foto: Johannes Arlt

Jörg Neidhart: Ja. Bis 2015 konnten wir mit Secundus an unsere Kunden knapp 5 Millionen Euro vermitteln, bis 2016 waren es 10 Millionen, und 2017 lagen wir bereits bei rund 25 Millionen Euro. Vor allem interessiert die Investoren Werthaltigkeit, ein professionelles Management und planbare Cash-Flows. Denn entgegen der öfter anzutreffenden Einschätzung ist es keineswegs so, dass alles aus der alten Welt schlecht ist. Bei Schiffsfonds kann man heute die Zweitmarktanteile teils zu Kursen unter dem Schrottwert des Schiffs kaufen – so können einige dieser Beteiligungen mehr Sicherheit bieten als mancher Immobilienfonds.

Haben sich Zweitmarkt-Portfolio-Lösungen auch schon in der neuen Welt etabliert?

Sven Hägele: Es gibt bereits regulierte Strukturen, die als Zweitmarktfonds auftreten können. Mir sind allerdings bislang lediglich zwei Häuser bekannt, die tatsächlich Fonds in dieser Art auflegen, insofern handelt es sich eher noch um eine Randerscheinung.

Fritz Roth: Auf jeden Fall sehen wir aber auch eine deutlich steigende Nachfrage nach Produkten der neuen AIF-Welt. Etwa von mittelständischen Investoren, aber auch von institutionellen Anlegern – beispielsweise von Banken und Versorgungswerken, Pensionskassen und Versicherungen. Die Sachwertbeteiligung wird hier vor allem zur Stärkung der Ertragskomponente eingesetzt.

Anselm Gehling, Dr. Peters Group

Foto: Johannes Arlt

Anselm Gehling: Ich denke, dass wir in Zukunft verstärkt über neue Beteiligungsformen sprechen werden. In der Vergangenheit war der Investor üblicherweise klassisch-unternehmerisch mit einem geschlossenen Fonds sehr nah am Asset beteiligt. Das ist heute in der Publikums-KG noch so, doch sollten wir die Türen zu Sachwert-Investments öffnen, die sich indirekter aufstellen. Dazu zählen etwa Kreditfonds, aber auch andere Strukturen und Verpackungsformen, die nicht zuletzt auch mehr Fungibilität in unseren Markt bringen.