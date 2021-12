Rüschen wird neuer DWS-Vertriebschef

Als Experte für illiquide Vermögenswerte wird Rüschen zusätzlich Leiter von DWS Access.Der 49-jährige Rüschen arbeitet seit mehr als 20 Jahren für die Deutsche Bank. Zuletzt leitete er die Abteilung Asset Finance & Leasing (AFL) im Corporate & Investment Banking. Davor war er in verschiedenen Positionen für die Deutsche Bank in London, Frankfurt und Mailand tätig. Unter seiner Verantwortung wurde auch das Finanzierungsangebot der Deutschen Bank in den Bereichen erneuerbare Energien und Klimawandel signifikant ausgebaut.