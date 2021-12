Astrid Lipsky 18.06.2012 Lesedauer: 1 Minute

SAM Award für Adidas: Wie nachhaltig sind Fußballschuhe?

Sechs der 16 EM-Mannschaften werden von Adidas ausgerüstet. Gut, dass die Firma auch in Sachen Nachhaltigkeit sportlich unterwegs ist. Auf den SAM Sustainability Awards in Berlin hat der Sportartikelhersteller den Preis als weltweit führender Vertreter seiner Branche bekommen. DAS INVESTMENT.com sprach mit Frank Henke, Leiter Soziales und Umwelt von Adidas, über nachhaltige Fußballschuhe, Silber in Sportkleidung und PVC in der Küche.