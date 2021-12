Redaktion 07.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Schreibwettbewerb um 546.000-Euro-Immobilie Ehepaar will Pferdefarm gegen Aufsatz tauschen

Ein Ehepaar in den USA will seine Pferdefarm verkaufen. Statt viel Geld will es eine Geschichte. Die Interessenten müssen einen Schreibwettbewerb gewinnen. Verdienen will das Paar damit aber trotzdem.