Schroders-Tochter Cazenove Capital Übernahme der Sparte für Vermögensverwaltung von C. Hoare & Co.

C. Hoare & Co. ist eine Londoner Privatbank mit einer 300-jährigen Geschichte in der Betreuung vermögender Kunden. In den vergangenen zehn Jahren hat die Bank ihr Serviceangebot auf die Vermögensverwaltung ausgedehnt und mit Stand von Ende Juni 2016 einen Geschäftsbereich mit rund 1.800 Kunden und einem Vermögen von 2,2 Mrd. GBP im Rahmen von Verwaltungsmandaten aufgebaut. Mit der Übernahme setzt Schroders seine Strategie zum Ausbau des Wealth-Management-Bereichs um.

Abschluss Anfang 2017

Die Übernahme wird voraussichtlich im ersten Quartal 2017 abgeschlossen. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Zusammengehen zweier traditionsreicher Häuser

„Der Kundenfokus und die beispielhafte Betreuung der Klienten machen C. Hoare & Co. zu einer idealen Ergänzung für Schroders“, erläutert Peter Harrison, Group Chief Executive bei Schroders, die Hintergründe. „Die Übernahme des britischen Vermögensverwaltungsgeschäfts erweitert unsere Aktivitäten auf diesem Gebiet. Ich bin zuversichtlich, dass diese Beziehung einen langfristigen Mehrwert und nachhaltige Vorteile für unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter bewirken wird.“

„Wir sind der Ansicht, dass die Zusammenlegung der beiden Unternehmen signifikante Vorteile und verbesserte Anlagemöglichkeiten für unsere Kunden mit sich bringen wird“, zeigt sich Andrew Ross, Chief Executive bei Cazenove Capital Management, überzeugt. „Die gegenseitige Ergänzung beider Firmen, die starke gemeinsame Servicekultur, unsere langfristige Denkweise und altbewährte Tradition bilden die Grundlage für eine ideale Kombination.”