Alpenrepublik im Bitcoin-Fieber Das Schweizer Zug will Crypto Valley gründen und lockt Blockchain-Firmen

Mit geringen Steuern und unternehmensfreundlicher Regulierungspolitik beabsichtigt die Schweizer Stadt Zug, Unternehmen aus der Blockchain-Branche anzulocken. Nach Informationen des Nachrichtenportals Euronews soll die chinesische Bitmain Technologies bereits erklärt haben, eine Filiale in Zug zu eröffnen.

Hardware zum Bitcoin-Schürfen

Bislang stellt Bitmain Technologies hauptsächlich Hochleistungsrechner her, die besonders zum Schürfen von Bitcoins geeignet sind.

Das neue Büro in Zug will Bitmain Technologies zum Europa-Hub ausbauen. Bitmain hat neben dem Firmensitz in China bereits Außenstellen in den USA, Israel und Singapur.