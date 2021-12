Service-Ranking Diese 36 Finanzfirmen sind „Deutschlands Kundenchampions“

Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen forum!, das F.A.Z.-Institut sowie die Deutsche Gesellschaft für Qualität haben jetzt zum zehnten Mal den Titel „Deutschlands Kundenchampions 2017“ verliehen. Mit diesem Zertifikat wurden in diesem Jahr insgesamt 168 Unternehmen ausgezeichnet, denen „es in besonderem Maße gelungen ist, Kunden sowohl leistungsmäßig als auch emotional anzusprechen, an sich zu binden und somit zu Fans zu machen“. Die Grundlage des Preises bildet eine repräsentative Befragung von mindestens 100 Kunden.

Die Sieger des Wettbewerbs „Deutschlands Kundenchampions 2017“ (in der Mitte: eine Vertreterin von HSE24) wurden jetzt im Atrium Hotel Mainz ausgezeichnet. Quelle: forum! GmbH, Fotos: Anke Kristina Schäfer und Carsten Costard

Zu Deutschlands Kundenchampions 2017 zählen auch die folgenden 36 Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche (in alphabetischer Reihenfolge):

AachenMünchener Versicherung AG (Hausratversicherung)

ADAC e.V. (Rechtsschutzversicherung)

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG

Allianz SE (KFZ-Haftpflicht-, Hausrat-, Privathaftpflicht-, Rechtsschutzversicherung)

AOK Baden-Württemberg

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse

AOK NORDWEST – Die Gesundheitskasse

AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen

AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse

ARAG SE (Rechtsschutzversicherung)

Axa S.A. (KFZ-Haftpflicht-, Privathaftpflichtversicherung)

Bankhaus August Lenz & Co. AG

Barmer GEK

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Comdirect Bank AG

D.A.S. Rechtsschutz

DAK-Gesundheit

Deutsche Bank Bauspar AG

Deutsche Kreditbank AG

DEVK (KFZ-Haftpflicht-, Hausratversicherung)

ERGO (Hausrat-, KfZ-, und Privathaftpflichtversicherung)

Evenord-Bank eG-KG

Generali Deutschland AG

Gothaer Versicherungsbank VVaG (Privathaftpflichtversicherung)

HUK24 AG (KFZ-Haftpflichtversicherung)

HUK-COBURG (KFZ-Haftpflicht-, Hausrat-, Rechtsschutzversicherung)

IKK classic

ING-DiBa AG

Kaufmännische Krankenkasse

Kreissparkasse Ludwigsburg

LVM a. G. (KFZ-, Hausratversicherung)

ÖRAG Rechtsschutzversicherung

R+V Versicherung AG (KFZ-Haftpflicht, Hausrat-, Privathaftpflicht-, Rechtsschutzversicherung)

Techniker Krankenkasse

VHV Allgemeine Versicherung AG (Privathaftpflichtversicherung)

Württembergische Versicherung AG (KFZ-Haftpflichtversicherung)

Gut 150 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft waren der Einladung zur Konferenz und Preisverleihung gefolgt. Quelle: forum! GmbH, Fotos: Anke Kristina Schäfer und Carsten Costard

Hervorgehoben wurden die jeweils drei besten B2B- beziehungsweise B2C-Unternehmen innerhalb ihrer Betriebsgrößenklasse von 50 bis 499 Mitarbeiter beziehungsweise von 500 bis 4.999 Mitarbeitern. Dazu zählen auch drei Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche (siehe oben).