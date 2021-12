Shedlin gründet M&A-Abteilung

Der 41-jährige Fondsmanager und Vermögensverwalter hat seit Anfang der 90er Jahre Finanzdienstleitungsunternehmen in Österreich und der Schweiz gegründet und geleitet – unter anderem die Epicon Vermögensverwaltungs AG, die laut Shedlin zu den größten Dachfondsanbietern in Österreich zählt. Insgesamt habe Winkler ein Anlagevermögen von mehreren hundert Millionen Euro mit seinen eigenen Gesellschaften aufgebaut und verwaltet. Vor seinem Eintritt in die Shedlin Capital Group war Winkler rund sieben Jahre als Finanzvorstand, Vorstandsvorsitzender und qualifizierter Gesellschafter im Konzern der Schweizerischen Privatbankengruppe Hottinger Group – Bankiers since 1786 tätig.