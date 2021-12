Redaktion 06.01.2015 Lesedauer: 1 Minute

Sohn festgenommen Hedgefonds-Gründer in New York erschossen

In New York hat seine Ehefrau den Hedgefonds-Gründer Thomas Gilbert tot in der Wohnung aufgefunden. Nach US-Medienberichten fand sie auch eine Waffe im Zimmer. Die Polizei nahm Gilberts Sohn fest.