Robeco Dynamiker im Vorteil

Schon seit mehreren Jahren wird regelmäßig gewarnt, dass es am Zinsmarkt nicht noch weiter nach unten gehen kann. Das Kurspotenzial am Anleihemarkt ist erschöpft, und die Kupons sind niedrig, in einigen Segmenten eventuell sogar zu niedrig, um potenzielle Kursverluste auszugleichen. Aber auch 2017 – zumindest bis Ende des dritten Quartals – haben sich die Sorgen um ein Platzen der Anleiheblase als übertrieben erwiesen.

Dass sich selbst mit AA-Staatsanleihen auch mal schnelles Geld machen lässt, zeigte ein Kuriosum aus Österreich. Das Land emittierte zum 20. September seine erste 100-jährige Anleihe. Der Kupon liegt bei 2,1 Prozent, der Emissionskurs bei 99,5 Prozent. Die Anleihe war nicht nur deutlich überzeichnet, sondern auch am Sekundärmarkt so beliebt, dass der Kurs Mitte Oktober kurzfristig über 105 stieg.