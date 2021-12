SPDR Gold Shares ETP-Goldbestände auf niedrigstem Stand seit 2008

Die Bestände im weltweit größten mit Gold unterlegten börsengehandelten Produkt sind so niedrig wie zuletzt während der Finanzkrise. Die Bestände des SPDR Gold Shares fielen am Montag um 0,4 Prozent auf 666,11 Tonnen und damit auf den tiefsten Stand seit September 2008. Das war der Monat, in dem Lehman Brothers Holdings Inc. zusammenbrach.Montag war der siebte Tag in Folge, in dem SPDR Gold Shares weiter abschmolz. Eine derart lange Strecke von Verlusten gab es zuletzt im Juli.. Die Aussicht auf die erste Zinserhöhung in den USA seit neun Jahren belastet den Goldpreis, weil das Edelmetall im Unterschied zu anderen Anlageformen keine Zinsen abwirft.," sagte Mike Dragosits, leitender Rohstoffstratege bei TD Securities in Toronto.Nach dem Lehman-Zusammenbruch lockerten die Notenbanken weltweit die Geldpolitik in beispiellosem Ausmaß und sandten damit den Goldpreis im September 2011 auf ein Rekordhoch. Vielerorts wurde erwartet, dass sich die Inflation beschleunigen würde. Stattdessen blieben die Verbraucherpreise stabil und das Edelmetall steuert auf den dritten Jahresverlust in Folge zu. Eine Talfahrt vergleichbaren Ausmaßes erlebten die Terminkontrakte zuletzt 1998.