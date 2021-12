Standard Life: Ein Drittel der Vertriebsbetreuer müssen gehen

Als Grund für die Stellenstreichung gibt Vertriebschef Matthias Wiegel in einem Brief an die Außendienstmitarbeiter zum einen die derzeit schwierige konjunkturelle Lage an: „Die nach wie vor unabsehbaren Folgen der Finanzmarktkrise, insbesondere in unserem Segment, der aktienorientierten Kapitalanlage, führt zu verhalteneren Einschätzungen an das mittelfristig zu erwartende Geschäftsvolumen.“ Zum anderen hätten gesetzliche Änderungen wie die Vermittlerrichtlinie und die Reform des Versicherungsvertragsgesetzes für eine weitere Konsolidierung im Vermittlermarkt gesorgt, wodurch deutlich weniger Vermittler eine persönliche Betreuung beanspruchten.