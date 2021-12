Studie: Millionäre setzen auf Nachhaltigkeit

Ganz so uneigennützig ist die Entscheidung für den Kauf nachhaltiger Finanzprodukte jedoch nicht, so ein weiteres Studienergebnis. Denn neben dem Wunsch, ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, spielen auch finanzielle Aspekte, insbesondere die Renditeerwartungen, für Investoren eine große Rolle. So gaben weniger als 10 Prozent der Befragten an, dass ihre Kunden nachhaltige Geldanlage als Ersatz für wohltätiges Engagement betrachten.Auch Privatbanken haben den Trend erkannt. Wie Penny Shepherd, Leiter der britischen Eurosif-Tochter UKsif berichtet, bauen Privatbanken ihre internen Kapazitäten im Bereich der nachhaltigen Investments aus. Darüber hinaus werden laut Shepherd auch externe Spezialisten für sozial und ökologisch sinnvolle Finanzprodukte gesucht.