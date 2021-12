Redaktion 14.06.2017 Lesedauer: 1 Minute

Studie von Invesco Staatsinvestoren investieren verstärkt in Immobilien

Staatsinvestoren sehen die niedrigen Zinsen als wichtigsten Faktor in der taktischen Vermögensaufteilung und investieren auf der Suche nach alternativen Ertragsquellen verstärkt in Immobilien. Mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der befragten Staatsinvestoren geben an, in globalen Immobilien 2016 übergewichtet gewesen zu sein. 46 Prozent rechnen in diesem Jahr mit einer Übergewichtung dieser Anlageklasse. Das sind Ergebnisse einer Studie von Invesco.