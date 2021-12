Annika Teerling 17.02.2015 Aktualisiert am 25.03.2015 - 16:33 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Tag der Fondsmanager in Frankfurt DAS INVESTMENT lädt zu den Lipper Fund Awards 2015

Ein Tag, an dem es nur um Fondsmanager geht: DAS INVESTMENT richtet in diesem Jahr erstmals die Lipper Fund Awards aus. Tagsüber erwartet Investoren ein hochkarätiges Programm mit Vorträgen ausgewiesener Branchenexperten, bevor abends in exklusivem Ambiente die besten Fondsmanager Europas geehrt werden.