Telos-Rating: AA+ für Life Settlements Portfolio

„Der Fonds erfüllt sehr hohe Qualitätsstandards“, bedeutet das Doppel-A in der Telos-Skala. Die Fondsmanager von ILSP Mutual Fund AG & Co.KG (ILSP) kaufen in den USA bestehende Lebensversicherungen und zahlen die Prämien weiter. Stirbt die versicherte Person, kassiert der Fonds die Versicherungssumme.Das läuft natürlich nicht von heute auf morgen. Wer den Fonds kauft, muss deshalb bis zum Verkauf eine Sperrfrist von drei Jahren einhalten. Bei Rückgabe vor acht Jahren, wird eine Rücknahmegebühr fällig. Um die Prämien zahlen zu können, auch wenn gerade kein Anleger neu einsteigt, darf das Management um Walter Schadenfroh zusätzliche Kredite in Höhe von bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens aufnehmen.Den kompletten Testbericht lesen Sie hier