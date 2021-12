Christian Nicolaisen 12.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Telos-Studie zum Spezialfondsmarkt Mehrheit der institutionellen Anleger plant Investitionen in Spezial-AIF

Mehr als die Hälfte der institutionellen Anleger will in den kommenden Monaten in Spezial-AIF investieren, zeigt eine Studie der Rating-Gesellschaft Telos. Auf der Suche nach Rendite ist ein Großteil auch bereit, den Anbieter zu wechseln.