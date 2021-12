Das von Steven Fleming und Ashley Burtenshaw geleitete Team von Babcock and Brown spezialisiert sich vor allem auf Hypotheken sowie auf strukturierte Produkte. Die Teammitglieder verfügen durchschnittlich über zehn Jahre Erfahrung. Des Weiteren will Threadneedle die Verwaltung eines Vermögens von 1,8 Milliarden Dollar von Babcock and Brown auf Beratungsbasis übernehmen.