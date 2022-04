Bewegungsmangel bei Hund und Herrchen Tierversicherer Agria startet Hundewanderungen

Seit 1890 versichert Agria Hunde, Katzen & Co. in Skandinavien. Jedes Jahr lädt der schwedische Haustierversicherer Hunde und deren Herrchen beziehungsweise Frauchen zum Agria Dog Walk ein. Nachdem der Versicherer im vergangenen Jahr auch in den deutschen Markt eingetreten ist (DAS INVESTMENT berichtete), können auch Tierbesitzer in Deutschland an der Wanderung teilnehmen.

Der Agria Dog Walk findet dieses Jahr am 21. Mai in Düsseldorf statt. Teilnehmen darf jeder Hundebesitzer, der bereit ist, zusammen mit seinem Vierbeiner bei einem Spaziergang drei Kilometer Strecke zurückzulegen. Pro Hund mit Besitzer spendet Agria 5 Euro an das Tierheim Düsseldorf. Parallel findet außerdem ein weltweiter digitaler Hundespaziergang statt. Beim vergangenen digitalen Hundespaziergang in Schweden nahmen laut Agria über 10.000 Hunde teil.

Viele Hunde leiden an Bewegungsmangel

Der Hintergrund: Viele Hunde leiden an Bewegungsmangel. Das legt eine Umfrage aus Schweden unter 582 Hundebesitzern nahe. Demnach verlässt insgesamt mehr als einer von drei Hunden weniger als eine Stunde pro Tag das Haus. 6 Prozent der Hunde aus der Umfrage befinden sich sogar weniger als 30 Minuten täglich an der frischen Luft. 27 Prozent bekommen jeden Tag zwischen 30 Minuten und weniger als einer Stunde Auslauf. 2 Prozent der Hunde werden überhaupt nicht ausgeführt. „Das ist eine ernsthafte Gesundheitsbedrohung für die Tiere“, warnt Agria.