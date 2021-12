Top-Seller-Fonds im Juli Mischfonds von Fidelity springt aus dem Stand in die Spitzengruppe

Trotz der etwas bemühten Herleitung – das Konzept kommt an. Obwohl erst Ende Juni aufgelegt, gehört der Fidelity Smart Global Moderate bereits bei zwei großen deutschen Maklerpools zu den absatzstärksten Produkten. Bei Argentos belegte er im Juli in der entsprechenden Rangliste Platz 5, bei BCA sogar Platz 1.„Das ist auch die Anteilsklasse, bei der unsere Volatilitäts-Steuerung für deutsche Anleger am besten greift“, betont Philalithis.Die auf US-Dollar lautende Anteilsklasse des Fonds reicht zwar in der Historie bis 1997 zurück, doch das hat rein administrative Gründe.Das Anlageuniversum hat sich dadurch nicht verändert: Auch mit dem Fidelity Smart Global Moderate investiert Philalithis weltweit, wobei er den Aktienanteil zwischen 20 und 80 Prozent variieren und außer auf Aktien, Anleihen und Cash auch auf andere Anteilsklassen zurückgreifen und marktneutrale Strategien nutzen kann. Auf Sicht von fünf bis sieben Jahren will er damit durchschnittlich 5 Prozent Rendite erzielen.Dieser Fonds mit einer Aktien-Obergrenze von 40 Prozent spielt allerdings in den Top-Ten-Ranglisten der von DER FONDS regelmäßig befragten Pools bislang keine Rolle.In der aufaddierten Gesamtliste aller Pools belegt nach wie vor der Flossbach von Storch Multiple Opportunities mit 58 von 60 möglichen Punkten unangefochten Rang 1 – gefolgt vom Nordea Stable Return und vom DWS Top Dividende (siehe Tabelle), die ebenfalls schon seit Monaten zu den Top-Sellern gehören.Letzterer glänzt dank seiner hohen Beimischung von Gold und Goldminenaktien mit einer beachtlichen Jahres-Performance von 53,0 Prozent, liegt aber auf Fünf-Jahres-Sicht noch immer mit 6,5 Prozent im Minus.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an