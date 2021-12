Tops des Börsenjahres 2016 Die 5 besten Dax-Investments des Jahres

Adidas, Allianz, BASF, Bayer, Beiersdorf, BMW, Commerzbank, Continental, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Lufthansa, Deutsche Post, Deutsche Telekom, EON, Fresenius Medical Care, Fresenius, HeidelbergCement, Henkel, Infineon Technologies, Linde, Merck, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, ProSiebenSat1 Media, RWE, SAP, Siemens, ThyssenKrupp, Volkswagen, Vonovia: Die Aktien der 30 deutschen Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bilden das Börsenbarometer Dax.

Im Durchschnitt beendete der Performance-Index Dax, in dessen Berechnung neben den Kursen auch die Dividenden- und Bonuszahlungen einfließen, das vergangene Börsenjahr mit einem Plus von knapp 6,9 Prozent. Doch nur 21 der 30 Dax-Titel weisen aktuell einen Kursgewinn auf Jahressicht aus. Die fünf Aktien mit den höchsten Gewinnen im Jahr 2016 finden Sie in der Bildergalerie oben.