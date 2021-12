Tops & Flops 2015 Kleine Europäer sind die Gewinner des Jahres

Indexfonds hatten es 2015 ohnehin nicht unbedingt leicht: Unter den besten 20 Fonds des laufenden Jahres finden sich derzeit mit dem DB X-Trackers CSI 300 Health Care ETF und dem I-Shares Tec-DAX gerade einmal zwei börsennotierte ETFs. Ein Folge davon, dass in den vergangenen elf Monaten vor allem die Aktien kleinerer Unternehmen besonders gut liefen – insbesondere in Europa. Insgesamt schafften deshalb gleich sieben Fonds für europäische Small Caps den Sprung in die Top-20-Liste.Der Erfolg zieht seither eine Reihe weiterer Anleger an, so dass aus dem Ende 2013 gerade einmal 5 Millionen Euro leichten Fonds mittlerweile ein 129-Millionen-Euro-Produkt wurde. Die Bewegungsfreiheit des gegenüber anderen sowohl auf Standard- als auch Nebenwerte ausgerichteten Deutschland-Fonds noch immer recht kleinen Chartstürmers schränken die Zuflüsse aber bislang nicht ein.Seit geraumer Zeit mit Mittelabflüssen kämpft dagegen der immer noch rund 3 Milliarden Euro schwere Klassiker Blackrock World Mining, von dem gleich fünf Anteilsklassen zu den zehn Fonds mit der schlechtesten Wertentwicklung des laufenden Jahres gehören. Mit einem Minus von 44,4 Prozent am schlechtesten entwickelte sich dabei die gegen Euro abgesicherte Klasse, während das ungesicherte Original seit Anfang Januar auf Euro-Basis lediglich 36,2 Prozent verlor.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an