Trotz Aufschwungsgerede Weniger Jobs für Finanz-Fachkräfte

Die freie Wirtschaft sucht das dritte Quartal in Folge weniger Fachkräfte aus dem Finanzwesen. Das geht aus dem Finance-Fachkräfte-Index von Hays hervor. Die Aktiengesellschaft wertet quartalsweise alle relevanten Stellenanzeigen in überregionalen und regionalen Tageszeitungen sowie den meistgenutzten Online-Jobbörsen in Deutschland aus. Der Index sackte vom dritten zum vierten Quartal 2013 erneut ab.Bei Controllern gingen die Stellenanzeigen um 16 Prozent zurück. Im Vergleich zum vierten Quartal 2012 schalteten Unternehmen sogar ein Viertel weniger Anzeigen für diese Berufsgruppe. Bei den Bilanz- und Finanzbuchhalter verringerten sich die Ausschreibungen vom dritten zum vierten Quartal 2013 um 13 und 12 Prozent.Versicherungen suchten noch am meisten Finanz-Fachleute: Hier verringerten sich die Stellenanzeigen lediglich um 3 Prozent. Auch Unternehmen aus Verkehr (minus 4 Prozent) und Elektrotechnik (minus 7 Prozent) schauten sich noch vermehrt nach Fachkräften um. Automobilbranche (minus 27 Prozent), Handel (minus 24 Prozent) sowie Chemie- und Pharmaunternehmen (minus 23 Prozent) schalteten deutlich weniger Stellenanzeigen. Auch Personaldienstleister veröffentlichten 15 Prozent weniger Gesuche. Sie machen rund 40 Prozent aller Anzeigen für Finanzfachleute aus.