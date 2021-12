UBS Asset Management Flash-Kommentar zur Dezember-Sitzung der Europäischen Zentralbank

Lesen Sie im Flash-Kommentar von UBS Asset Management - Was in der EZB-Sitzung des 3. Dezember 2015 passiert ist- Die Gründe für die Entscheidung des Rates- Wie die Märkte reagierten- Was die Entscheidung der EZB für UBS-Rentenportfolios bedeuten könnte- Was die Entscheidung der EZB für UBS-Multi-Asset-Portfolios bedeuten könnte.